Кузов пикап и механическая КПП: каким был первый электромобиль Skoda (фото)

Первый электрокар Skoda построили на базе пикапа Favorit. Авто оснастили 21-сильным мотором и свинцовыми батареями, а его запас хода составил 80 км.

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Skoda начала активно расширять свою электрическую линейку, но мало кто знает, что чешский автопроизводитель выпускает электрокары уже более 30 лет. Первый электромобиль Skoda появился еще в начале 90-х, сообщает сайт Auto.cz.

Грузоподъемность электрокара составила 350 кг Фото: auto.cz

Первенцем стал электромобиль Skoda Elmo 1991 года. Для чешской компании электрическая техника не была в новинку, ведь она не одно десятилетие выпускала электровозы и троллейбусы.

Часть авто поставили в Великобританию Фото: auto.cz

В основе авто лежит пикап Skoda Favorit. С него сняли 1,3-литровый бензиновый двигатель и установили электромотор Skoda Elis Plzen мощностью 21 л. с. Примечательно, что механическую коробку передач при этом оставили. Максимальная скорость составила 80 км/ч, а грузоподъемность – 350 кг.

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Электромобиль Skoda оснащали 12-14 свинцовыми аккумуляторами общей емкостью от 13,1 до 15,4 кВт∙ч. Запас хода составлял от 60 до 80 км, а зарядить электрокар можно было за 10-12 часов.

Электрокар оснащен свинцовыми аккумуляторами Фото: auto.cz

Выпустили минимум шесть Skoda Elmo. Электрокары отправились в разные города Европы, причем большинство авто оказались в Великобритании (они с правым расположением руля). Сейчас часть из них стали экспонатами музеев.

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