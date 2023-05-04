Бюджетная капсула времени: обнаружен 30-летний хэтчбек Skoda с пробегом 34 км (фото)

Хэтчбек за 30 лет проехал всего 34 км по пути из выставочного зала в коммунальный гараж рядом с домом владельца. Новый владелец хочет сохранить авто в первозданном виде.

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Skoda показали, как выглядит старый хэтчбек Favorit 1993 года выпуска в состоянии нового авто. Автомобиль проехал всего 34 километра. Об этом рассказали на сайте бренда.

Skoda Favorit была первой переднеприводной моделью чешского бренда. Автомобиль выпускался с 1987 по 1995 год и был невероятно популярным в Европе.

Автомобиль, о котором далее пойдет речь, является обновленной моделью 1993 года выпуска. Эта Skoda Favorit была куплена 30 лет назад ее первым владельцем из Афин.

Первый владелец не стал ездить на своем автомобиле Фото: Skoda

Хэтчбек за 30 лет проехал всего 34 км по пути из выставочного зала в коммунальный гараж рядом с домом владельца. Он решил не ездить на своем автомобиле, поэтому он простоял в гараже десятилетия.

Осенью 2022 года Skoda Favorit выставили на аукцион. Гонщик Йиржи Мичанек Младший купил автомобиль за 26 500 долларов.

Новый владелец заявил, что также не собирается ездить на купленном авто. Он планирует сохранить хэтчбек в первозданном виде.

Новый владелец хочет сохранить авто в первозданном виде Фото: Skoda

Автомобиль обладает отличным состоянием. На кузове есть всего несколько небольших царапин.

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На сиденьях даже есть защитные чехлы. В интерьере присутствует отделка из искусственного дерева.

На сиденьях есть защитные чехлы Фото: Skoda

Под капотом установлен 1,3-литровый двигатель мощностью 54 л. с. Максимальная скорость составляет 137 км/ч.

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