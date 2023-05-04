Skoda готовит новый электрокроссовер с запасом хода более 500 км (фото)

Skoda Elroq станет электрической альтернативой кроссовера Karoq. Модель предложит большой запас хода и может получить заряженную версию vRS.

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Skoda разрабатывают новый стильный электрокроссовер, который может получить заряженную версию vRS. Об этом рассказали на сайте Autoexpress.

Skoda готовит шесть новых электрических моделей, которые выйдут на рынок до 2026 года. Одной из таких новинок станет кроссовер Elroq.

Elroq станет электрической альтернативой кроссовера Karoq. Длина автомобиля составит 4,5 метра.

Генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер заявил, что заряженные версии Enyaq и Enyaq Coupe с приставкой vRS пользуются большим спросом. Именно поэтому бренд намерен расширить линейку таких моделей.

Дизайнеры представили, как может выглядеть Skoda Elroq vRS. Электрокроссовер получит необычную переднюю оптику и будет вдохновлен заряженной версией модели Karoq.

Skoda Elroq vRS будет выглядеть более спортивно, чем стандартная модель Фото: Avarvarii

Skoda Elroq vRS получит два электромотора суммарной мощностью 300 л.с. и 460 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет составлять примерно шесть секунд.

Электрокроссовер оснастят аккумуляторной батареей емкостью 77 кВт⋅час. Это позволит обеспечить запас хода свыше 500 км на одном заряде.

Выход Skoda Elroq на рынок ожидается в 2024 году. Спустя год может произойти дебют заряженной версии vRS.

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По слухам, начальная стоимость электрокроссовера составит 43 000 долларов. За модификацию vRS придется заплатить минимум 56 000 долларов.

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