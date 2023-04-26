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Авто

Skoda показала новые поколения моделей Superb и Kodiaq (фото)

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Фото: Skoda | Skoda Superb сохранит традиционные двигатели, но получит новые технологии

Superb и Kodiaq остаются основными моделями Skoda для 2023 года. Автомобили станут еще безопаснее, а также получат передовые технологии.

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Skoda впервые показали новые поколения седана и универсала Superb, а также кроссовера Kodiaq. Подробности об авто рассказали на сайте бренда.

По словам представителей Skoda, Superb и Kodiaq остаются основными моделями бренда для 2023 года. Их презентация состоится осенью 2023 года.

Модель Superb сохранит два типа кузова — седан и универсал. Автомобиль получит передовые технологии безопасности и предложит более высокий уровень комфорта в сравнении с предшественником.

Skoda Superb Combi 2024 Fullscreen
Новый Skoda Superb сохранит два типа кузова
Фото: Skoda

В Skoda напомнили, что Superb первого поколения получил множество престижных наград, в том числе "Лучший импортный автомобиль" от немецкого автомобильного журнала Auto Bild. Второе и третье поколения модели также были невероятно популярны в Европе.

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Второе поколение кроссовера Kodiaq, так же как и новый Superb, предложат с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридными силовыми установками. Бренд намерен сохранить спортивную версию RS и улучшить безопасность модели.

Skoda Kodiaq 2024 Fullscreen
Новый Skoda Kodiaq станет еще безопаснее
Фото: Skoda

В Skoda отметили, что Kodiaq является одним из самых успешных кроссоверов в истории бренда. С момента дебюта в 2016 году было продано более 740 000 таких авто.

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