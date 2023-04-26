Skoda показала нові покоління моделей Superb і Kodiaq (фото)

Superb і Kodiaq залишаються основними моделями Skoda для 2023 року. Автомобілі стануть ще безпечнішими, а також отримають передові технології.

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Skoda вперше показали нові покоління седана й універсала Superb, а також кросовера Kodiaq. Подробиці про авто розповіли на сайті бренду.

За словами представників Skoda, Superb і Kodiaq залишаються основними моделями бренду для 2023 року. Їхня презентація відбудеться восени 2023 року.

Модель Superb збереже два типи кузова — седан і універсал. Автомобіль отримає передові технології безпеки та запропонує вищий рівень комфорту порівняно з попередником.

Новий Skoda Superb збереже два типи кузова Фото: Skoda

У Skoda нагадали, що Superb першого покоління отримав безліч престижних нагород, у тому числі "Найкращий імпортний автомобіль" від німецького автомобільного журналу Auto Bild. Друге та третє покоління моделі також були неймовірно популярні в Європі.

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Друге покоління кросовера Kodiaq, так само як і новий Superb, запропонують із бензиновими й дизельними двигунами, а також гібридними силовими установками. Бренд має намір зберегти спортивну версію RS і покращити безпеку моделі.

Новий Skoda Kodiaq стане ще безпечнішим Фото: Skoda

У Skoda зазначили, що Kodiaq є одним із найуспішніших кросоверів в історії бренду. З моменту дебюту у 2016 році було продано понад 740 тисяч таких авто.

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