Найдешевший електрокросовер Skoda кинув виклик Tesla (фото)

Електромобіль Skoda Enyaq iV 50 оснащений 148-сильним мотором і має запас ходу в 365 км. Кросовер досить багато оснащений.

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Лінійку Skoda Enyaq iV 2023 поповнила нова початкова версія 50. Електричний кросовер надходить у продаж у Європі за ціною від 39 990 євро. Про це повідомляє офіційний сайт чеського автовиробника.

У салоні встановлений 13-дюймовий сенсорний дисплей Фото: Skoda

У Skoda не приховують, що доступний електромобіль створили для конкуренції з Tesla. За словами директора компанії з продажу та маркетингу Мартіна Яна, електрокар Skoda став відповіддю на зниження вартості Tesla Model Y.

Новий Skoda Enyaq iV 2023 отримав двигун потужністю 148 к. с. та зменшену батарею ємністю 52 кВтг. Він розганяється до 100 км/год за 11,3 с, а його запас ходу становить 365 км за циклом WLTP. Зарядити електромобіль Skoda на 80% у швидкому режимі можна за 36 хвилин.

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Візуально новий Skoda Enyaq iV 50 нічим не відрізняється від дорожчих версій та навіть зберіг 19-дюймові диски. Оснащення також не бідне – включає 13-дюймовий сенсорний дисплей, супутникову навігацію, парктронік, камеру заднього виду та фірмову парасольку у спеціальному відсіку у двері.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda анонсувала одразу шість нових електромобілів до 2026 року, причому серед них будуть і моделі за 25 000 євро.

Також ми писали, що у Києві з'явився ексклюзивний лімітований варіант Skoda Enyaq iV.