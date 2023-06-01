Електричний кросовер Skoda перетворили на оригінальний будинок на колесах (фото)

Автодім Skoda Enyaq iV створили дизайнери-початківці з академії чеської марки. Усередині облаштували ліжко, робоче місце та кухню.

Related video

Електромобіль Skoda Enyaq iV отримав дуже незвичайну версію. Чеський кросовер перетворили на оригінальний будинок на колесах. Про це повідомляє сайт Auto.cz.

Ззаду з'явився розкладний намет Фото: Skoda

Автобудинок Skoda Enyaq iV — не продукт тюнінг-ательє, його створили молоді дизайнери з академії Skoda. Офіційна презентація моделі відбудеться до кінця місяця.

Skoda Enyaq iV підняли дах для збільшення внутрішнього простору. Крім того, додали намет та навіс-тент.

У салоні з'явилося ліжко Фото: Skoda

У салоні Skoda Enyaq iV з'явилися ліжко, розкладний стіл та ящики для різної поклажі. Облаштована навіть маленька кухня. Крім того, знайшлося місце для комп'ютера та телевізора.

Важливо

Зміниться до невпізнання: нову Skoda Octavia показали на перших зображеннях

У внутрішній обробці використано дерево, також повністю замінено підлогу. У даху з'явився маленький люк.

В обробці використано дерево Фото: Skoda

Характеристики автобудинку Skoda Enyaq iV поки що не розкривають. Серійний електрокросовер Skoda пропонують у версіях потужністю від 150 до 302 к. с., а "дальнобійний" варіант здатний проїхати 510 км без підзарядки.

До речі, на базі Skoda Enyaq раніше вже створили будинок на колесах, проте кросовер зазнав не настільки радикальних змін.

Також Фокус повідомляв, що у Skoda Enyaq iV з'явилася розкішна модифікація.