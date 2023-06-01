Электрический кроссовер Skoda превратили в оригинальный дом на колесах (фото)

Автодом Skoda Enyaq iV создали начинающие дизайнеры из академии чешской марки. Внутри обустроили кровать, рабочее место и кухню.

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Электромобиль Skoda Enyaq iV получил весьма необычную версию. Чешский кроссовер превратили в оригинальный дом на колесах. Об этом сообщает сайт Auto.cz.

Сзади появилась раскладная палатка Фото: Skoda

Автодом Skoda Enyaq iV – не продукт тюнинг-ателье, его создали молодые дизайнеры из академии Skoda. Официальная презентация модели состоится до конца месяца.

У Skoda Enyaq iV подняли крышу для увеличения внутреннего пространства. Кроме того, добавили палатку и навес-тент.

В салоне появилась кровать Фото: Skoda

В салоне Skoda Enyaq iV появились кровать, раскладной стол и ящики для различной поклажи. Обустроена даже небольшая кухня. Кроме того, нашлось место для компьютера и телевизора.

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Во внутренней отделке использовано дерево, также полностью заменен пол. В крыше появился небольшой люк.

В отделке использовано дерево Фото: Skoda

Характеристики автодома Skoda Enyaq iV пока не раскрывают. Серийный электрокроссовер Skoda предлагают в версиях мощностью от 150 до 302 л. с., а самый "дальнобойный" вариант способен проехать 510 км без подзарядки.

К слову, на базе Skoda Enyaq ранее уже создали дом на колесах, однако кроссовер претерпел не столь радикальные перемены.

Также Фокус сообщал, что у Skoda Enyaq iV появилась роскошная модификация.