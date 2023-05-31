Изменится до неузнаваемости: новую Skoda Octavia показали на первых изображениях

Внешность Skoda Octavia 2026 будет выполнена в новом фирменном стиле. Впервые в своей истории модель станет электрической.

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Skoda готовится радикально обновить свою линейку. Одной из свежих моделей станет новая Skoda Octavia пятого поколения. Ее должны представить только в 2026 году, но в интернет уже попали первые рендеры модели. Их опубликовали на сайте Auto.cz.

Изображения создали на основе единственного официального рендера Skoda Octavia. На нем показана версия в кузове универсал.

Skoda Octavia впервые станет электрокаром Фото: auto.cz

Дизайн Skoda Octavia 2026 кардинально изменится и будет выдержан в стилистике концепт-кара Skoda Vision 7S. У авто тоненькие фары и фонари, а также черная вставка на месте решетки радиатора.

Подробностей про новую модель пока немного. Заявлено, что новая Skoda Octavia будет достигать около 4,7 м в длину. Объем багажника универсала составит около 600 л.

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Также известно, что новая Skoda Octavia станет электромобилем или, по крайней мере, получит электрическую версию. Скорее всего, модель построят на платформе МЕВ+, а ее запас хода составит не менее 600 км.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda показала официальные изображения новых Kodiaq и Superb. Обе модели дебютируют в 2023 году.

Также мы писали, что Skoda готовит бюджетный электрокроссовер за 25 000 евро.