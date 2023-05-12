Новые Skoda Kodiaq и Superb показали на официальных фото и видео

Skoda Superb и Kodiaq нового поколения дебютируют до конца 2023 года. Они подрастут в размерах и получат гибридные версии.

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Опубликованы официальные фото и видео со Skoda Kodiaq и Superb Combi нового поколения. Обе модели дебютируют во второй половине нынешнего года, а пока проходят тесты за полярным кругом. Об этом сообщает официальный сайт Skoda.

Skoda Superb Combi Фото: Skoda Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Новые Skoda Kodiaq и Superb закрыты камуфляжной пленкой, однако некоторые детали их внешности все же можно разглядеть. Они сохраняют знакомые силуэты и граненый дизайн, но им увеличили решетку радиатора, а фары, наоборот, сделали тоньше.

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К слову, универсал Skoda Superb 2024 ранее случайно рассекретили на шпионских снимках, а новый Skoda Kodiaq показали на неофициальных рендерах.

Обе модели сохранят платформу MQB Evo, но несколько подрастут в размерах. Их по-прежнему будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровыми турбодизелями, но дополнят моторы 48-вольными "мягкими" гибридными установками. Также в линейке появятся подзаряжаемые гибриды Skoda с запасом хода на электротяге до 100 км.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda готовит бюджетный электрокроссовер за 25 000 евро.

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