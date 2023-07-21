Испанский брат VW ID.4: новый электрокроссовер от Seat впервые заметили на дорогах (фото)

Новый Cupra Tarvascan — электрический купе-кроссовер на платформе Volkswagen ID.4 и ID.5. Запас хода электромобиля составляет до 550 км.

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В Испании сфотографировали новый Cupra Tarvascan. Электрический кроссовер от спортивного подразделения Seat поступит в продажу с 2024 года. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Скорее всего, электромобиль Cupra Tarvascan проходит финальные тесты, ведь он уже был презентован, однако его производство еще не стартовало. Модель будут выпускать для всего мира в Китае – на одном заводе с Volkswagen ID.4 и ID.5.

Электромобиль проходит финальные тесты Фото: Motor.es

Дело в том, что электрокроссоверы построены на платформе МЕВ. Новый Cupra Tarvascan несколько крупнее собратьев – 4,64 м в длину. У него стремительный купеобразный силуэт с покатой крышей и приподнятой заостренной задней частью.

В отделке салона Cupra Tarvascan 2024 присутствуют вставки медного цвета. Как и электромобили Volkswagen ID, он получил небольшой виртуальный щиток приборов и крупный тачскрин. Объем багажника составляет 540 л.

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Электромобиль Seat будет доступен в 286-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной модификациях. Топовая версия стартует до 100 км/ч за 5,6 с, а ее максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Задняя часть авто заострена Фото: Motor.es

Кроссовер Cupra Tarvascan получит батарею емкостью 82 кВт∙ч. Запас хода составит 550 км в заднеприводном варианте и 520 км – в полноприводном.

Ранее Фокус сообщал, что в Киев привезли еще одного родственника Cupra Tarvascan — электрокроссовер Skoda Enyaq Coupe iV.

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