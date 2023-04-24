В Испании показали стильный спортивный электрокроссовер с запасом хода до 550 км (видео)

Cupra Tavascan — стильный купе-кроссовер с динамичным дизайном. Модель предложат в версиях мощностью до 340 л. с., а ее топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с.

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Seat презентовал новый Cupra Tarvascan. Электрический купе-кроссовер поступит в продажу с 2024 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте испанского подразделения концерна Volkswagen.

Выраженный "нос" сочетается с раскосыми фарами Фото: SEAT

Электромобиль Cupra Tarvascan 2024 станет более спортивной альтернативой Volkswagen ID.5 и Skoda Enyaq Coupe iV. У него схожий силуэт с аркообраной крышей, высокой оконной линией и приподнятой задней частью.

Задняя часть заострена Фото: SEAT

В то же время передняя часть выполнена в духе электрокара Cupra Born – выраженный "нос" сочетается с раскосыми фарами, а в переднем бампере размещен широкий воздухозаборник. На выбор предложены колесные диски диаметром от 19 до 21 дюймов.

Размеры Cupra Tarvascan 2024:

длина – 4644 мм;

ширина – 1861 мм;

высота – 1597 мм;

колесная база – 2766 мм.

Отделка разбавлена вставками медного цвета Фото: SEAT

В отделке салона Cupra Tarvascan присутствуют медные вставки. Как и в электрокарах Volkswagen ID, щиток приборов очень маленький и данные проецируются на лобовое стекло. На центральной панели установлен большой 15-дюймовый тачскрин.

Спортивные сиденья разделены высоким тоннелем Фото: SEAT

Спортивные передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Объем багажника Cupra Tarvascan 2024 составляет 540 л. Среди опций есть система полуавтономного вождения и парковочный автопилот с дистанционным управлением.

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Новый Cupra Tarvascan предложат в 286-сильной заднеприводной и 340-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с. Стандартными являются адаптивные амортизаторы.

Оба варианта Cupra Tarvascan 2024 оснащены батареей емкостью 82 кВт∙ч. Запас хода составит 550 км в заднеприводной модели и 520 км – в полноприводной. Зарядка в быстром режиме на 80% занимает 30 минут.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen показал замену седану Passat — электромобиль с запасом хода до 700 км.

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