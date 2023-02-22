Спортивный кроссовер Seat получил заряженную версию на 490 сил (фото)

Тюнеры поработали не только над двигателем Cupra Formentor VZ5, но и над его внешностью. Кроссовер получил стильную аэрографию и новые колесные диски.

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Тюнинг-ателье Manhart доработало спортивный кроссовер Cupra Formentor VZ5. Внешность модели переработали, а отдачу двигателя увеличили. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Cupra Formentor VZ5 получил новые 20-дюймовые черные колесные диски Concave On с бронзовыми акцентами. В такой же цвет покрасили полосы на кузове. Интерьер кроссовера оставили без изменений.

[ + – ] Сзади появились новые выхлопные патрубки Фото: Manhart

Под капотом установлен 2,5-литровый рядный пятицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 490 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Отдачу удалось повысить благодаря перенастройке электронного блога управления и модифицированной выхлопной системе.

Трансмиссия Cupra Formentor VZ5 не подвергалась изменениям. Кроссовер по-прежнему оснащен семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода.

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Первый электрокроссовер от Seat рассекречен до премьеры (фото)

В Manhart отметили, что позже станет доступна и более мощная версия кроссовера. По слухам, отдачу двигателя увеличат до 600 л.с.

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