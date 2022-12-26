Первый электрокроссовер от Seat рассекречен до премьеры (фото)
Cupra Tarvascan — электрический купе-кроссовер с динамичным дизайном. Новую модель предложат в версиях мощностью 204 и 295 л. с., а запас хода электрокара составит около 500 км.
Опубликованы первые фото и патентные изображения нового Cupra Tarvascan. Электрический кроссовер от спортивного подразделения Seat должен появиться в 2023 году. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Новый Cupra Tarvascan – спортивный купеобразный кроссовер со стремительным дизайном. У него покатая аркообразная крыша, высокая оконная линия и заостренная задняя часть. Спереди обращают на себя внимание выраженный "нос" и раскосые диодные фары.
Электромобиль Cupra Tarvascan построят на платформе МЕВ, то есть он станет близким родственником кроссоверов Audi Q4, Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID.4. Авто будет сопоставимо с собратьями по размерам, то есть его длина составит около 4,6-4,65 м.
Силовые установки также известны по другим моделям на архитектуре МЕВ. Электрокроссовер Seat предложат в 204-сильной заднеприводной и 295-сильной полноприводной версиях. Скорее всего, он получит только большую аккумуляторную батарею на 82 кВт∙ч, а его запас хода составит около 500 км.
Новый Cupra Tarvascan станет первым электрокроссовером от Seat и вскоре за ним последуют другие подобные модели. Известно, что одна из них будет стоить около 20 000 евро в базовой версии.
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