Первый электрокроссовер от Seat рассекречен до премьеры (фото)

Cupra Tarvascan — электрический купе-кроссовер с динамичным дизайном. Новую модель предложат в версиях мощностью 204 и 295 л. с., а запас хода электрокара составит около 500 км.

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Опубликованы первые фото и патентные изображения нового Cupra Tarvascan. Электрический кроссовер от спортивного подразделения Seat должен появиться в 2023 году. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

[ + – ] У кроссовера стремительный дизайн с аркообразной крышей Фото: autoevolution.com

Новый Cupra Tarvascan – спортивный купеобразный кроссовер со стремительным дизайном. У него покатая аркообразная крыша, высокая оконная линия и заостренная задняя часть. Спереди обращают на себя внимание выраженный "нос" и раскосые диодные фары.

[ + – ] Задня часть электрокара заострена Фото: autoevolution.com

Электромобиль Cupra Tarvascan построят на платформе МЕВ, то есть он станет близким родственником кроссоверов Audi Q4, Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID.4. Авто будет сопоставимо с собратьями по размерам, то есть его длина составит около 4,6-4,65 м.

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Силовые установки также известны по другим моделям на архитектуре МЕВ. Электрокроссовер Seat предложат в 204-сильной заднеприводной и 295-сильной полноприводной версиях. Скорее всего, он получит только большую аккумуляторную батарею на 82 кВт∙ч, а его запас хода составит около 500 км.

[ + – ] Электрокроссовер предложат в версиях на 204 и 295 л. с. Фото: autoevolution.com

Новый Cupra Tarvascan станет первым электрокроссовером от Seat и вскоре за ним последуют другие подобные модели. Известно, что одна из них будет стоить около 20 000 евро в базовой версии.

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