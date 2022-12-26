Перший електрокросовер від Seat розсекречено до прем'єри (фото)

Cupra Tarvascan – електричний купе-кросовер з динамічним дизайном. Нову модель запропонують у версіях потужністю 204 та 295 к. с., а запас ходу електрокара становитиме близько 500 км.

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Опубліковано перші фото та патентні зображення нового Cupra Tarvascan. Електричний кросовер від спортивного підрозділу Seat має з'явитися у 2023 році. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

[ + – ] У кросовера стрімкий дизайн з аркоподібним дахом Фото: autoevolution.com

Новий Cupra Tarvascan – спортивний купеподібний кросовер зі швидким дизайном. У нього похилий аркоподібний дах, висока віконна лінія та загострена задня частина. Спереду привертають увагу виражений "ніс" і розкосі діодні фари.

[ + – ] Задня частина електрокара загострена Фото: autoevolution.com

Електромобіль Cupra Tarvascan збудують на платформі МЕВ, тобто він стане близьким родичем кросоверів Audi Q4, Skoda Enyaq iV та Volkswagen ID.4. Авто буде можна порівняти з побратимами за розмірами, тобто його довжина складе близько 4,6-4,65 м.

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Силові установки також відомі за іншими моделями на архітектурі МЕВ. Електрокросовер Seat запропонують у 204-сильній задньопривідній та 295-сильній повнопривідній версіях. Швидше за все, він отримає лише велику акумуляторну батарею на 82 кВт∙год, а його запас ходу становитиме близько 500 км.

[ + – ] Електрокросовер запропонують у версіях на 204 та 295 к. с. Фото: autoevolution.com

Новий Cupra Tarvascan стане першим електрокросовером від Seat і незабаром за ним підуть інші подібні моделі. Відомо, що одна з них коштуватиме близько 20 000 євро у базовій версії.

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