Новый кроссовер от Seat впервые показали публике: он гибрид и построен на базе Audi (фото)

Terramar – старший брат Cupra Formentor, построенный на базе Audi Q3. Кроссовер предложат исключительно в гибридном исполнении.

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Seat рассекретил будущий кроссовер Cupra Terramar. Прототип новой модели продемонстрировали прессе, а в производство она поступит с 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт марки.

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[ + – ] Кроссовер построен на агрегатах Audi Q3 Фото: SEAT

Cupra Terramar назвали в честь старейшего гоночного автодрома Испании, построенного еще в 1923 году. В иерархии бренда модель будет на ступеньку выше, чем Cupra Formentor.

Новый Cupra Terramar – пятиместный кроссовер длиной около 4,5 м. Он отличается стремительным дизайном с высокой оконной линией и покатой крышей. Огромная решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами.

[ + – ] Cupra Terramar предложат исключительно в гибридных версиях Фото: Autocar

Заявлено, что кроссовер Cupra Terramar построят на модульной платформе MQB, а его ближайшем родственником станет кроссовер Audi Q3. Две модели будут выпускать на одном предприятии в Венгрии.

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Cupra Terramar 2024 предложат исключительно в гибридных модификациях. Характеристики кроссовера пока неизвестны, но заявлено, что его топовая версия сможет преодолевать до 100 км на электротяге. Ожидаются варианты с передним и полным приводом.

[ + – ] Terramar станет представителем нового семейства кроссоверов Cupra Фото: SEAT

Terramar станет представителем новой линейки кроссоверов Cupra. Ранее Seat показал еще одного представителя этого семейства — электрокроссовер Cupra UrbanRebel. Новая модель будет стоить от 20 тыс. евро, а ее запас хода составит 440 км.

Также Фокус рассказывал про новый Volkswagen Amarok 2023. Пикап станет крупнее и будет богаче оснащен.