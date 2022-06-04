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Богатое оснащение и "умные" фары: раскрыты подробности нового Volkswagen Amarok (видео)

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Новый Volkswagen Amarok, Volkswagen Amarok 2023, Volkswagen Amarok, пикап Volkswagen, Ford Ranger 2022
Фото: Volkswagen | Новый Volkswagen Amarok покажут 7 июля

Новый Volkswagen Amarok второй генерации станет крупнее и породнится с Ford Ranger. Пикап получит опции, свойственные более дорогим премиальным моделям.

Опубликованы тизеры и шпионские фото Volkswagen Amarok второго поколения. Пикап должны представить 7 июля, а его продажи стартуют до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.

Новый Volkswagen Amarok, Volkswagen Amarok 2023, Volkswagen Amarok, пикап Volkswagen, Ford Ranger 2022
Volkswagen Amarok 2023 подрастет в размерах и станет агрессивнее на вид
Фото: Volkswagen

Судя по свежим изображениям и опубликованным ранее рендерам, новый Volkswagen Amarok станет агрессивнее на вид. У него высокий капот и расширенные колесные арки. Также обращают на себя внимание матричные светодиодные фары с автоматическим управлением пучком света.

Новый Volkswagen Amarok, Volkswagen Amarok 2023, Volkswagen Amarok, пикап Volkswagen, Ford Ranger 2022
Пикап построен на платформе Ford Ranger
Фото: Volkswagen

Кроме того, стало известно, что пикап существенно подрастет в размерах – до 5350 мм в длину при колесной базе в 3220 мм. Его грузоподъемность увеличится до 1200 кг, еще 3500 кг Amarok сможет буксировать на прицепе.

Новый Volkswagen Amarok, Volkswagen Amarok 2023, Volkswagen Amarok, пикап Volkswagen, Ford Ranger 2022
Amarok получит матричные диодные фары
Фото: Volkswagen

Как известно, Volkswagen Amarok породнится с Ford Ranger 2022 – будет использовать его платформу и двигатели. Ожидается, что пикап получит 2,3-литровый бензиновый турбомотор и турбодизели объемом 2,0 и 3,0 л. Запланированы модификации с задним, подключаемым полным и постоянным полным приводом.

Пикап предложат с бензиновыми и дизельными турбомоторами, задним и полным приводом
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Модель предложат в пяти версиях. Базовый вариант назовут просто Amarok, далее в иерархии последуют версии Life и Style. Топовых комплектаций будет сразу две – внедорожная PanAmericana и более роскошная Aventura. Среди нового оборудования появятся адаптивный круиз-контроль, цифровая панель приборов, портретный дисплей мультимедиа, мощная акустика Harmann Kardon и электропривод сидений в 10 направлениях.

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