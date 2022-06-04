Богатое оснащение и "умные" фары: раскрыты подробности нового Volkswagen Amarok (видео)

Новый Volkswagen Amarok второй генерации станет крупнее и породнится с Ford Ranger. Пикап получит опции, свойственные более дорогим премиальным моделям.

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Опубликованы тизеры и шпионские фото Volkswagen Amarok второго поколения. Пикап должны представить 7 июля, а его продажи стартуют до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.

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[ + – ] Volkswagen Amarok 2023 подрастет в размерах и станет агрессивнее на вид Фото: Volkswagen

Судя по свежим изображениям и опубликованным ранее рендерам, новый Volkswagen Amarok станет агрессивнее на вид. У него высокий капот и расширенные колесные арки. Также обращают на себя внимание матричные светодиодные фары с автоматическим управлением пучком света.

[ + – ] Пикап построен на платформе Ford Ranger Фото: Volkswagen

Кроме того, стало известно, что пикап существенно подрастет в размерах – до 5350 мм в длину при колесной базе в 3220 мм. Его грузоподъемность увеличится до 1200 кг, еще 3500 кг Amarok сможет буксировать на прицепе.

[ + – ] Amarok получит матричные диодные фары Фото: Volkswagen

Как известно, Volkswagen Amarok породнится с Ford Ranger 2022 – будет использовать его платформу и двигатели. Ожидается, что пикап получит 2,3-литровый бензиновый турбомотор и турбодизели объемом 2,0 и 3,0 л. Запланированы модификации с задним, подключаемым полным и постоянным полным приводом.

[ + – ] Пикап предложат с бензиновыми и дизельными турбомоторами, задним и полным приводом

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Модель предложат в пяти версиях. Базовый вариант назовут просто Amarok, далее в иерархии последуют версии Life и Style. Топовых комплектаций будет сразу две – внедорожная PanAmericana и более роскошная Aventura. Среди нового оборудования появятся адаптивный круиз-контроль, цифровая панель приборов, портретный дисплей мультимедиа, мощная акустика Harmann Kardon и электропривод сидений в 10 направлениях.

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