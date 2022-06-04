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Багате оснащення та "розумні" фари: розкрито подробиці нового Volkswagen Amarok (відео)

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Новий Volkswagen Amarok, Volkswagen Amarok 2023, Volkswagen Amarok, пікап Volkswagen, Ford Ranger 2022
Фото: Volkswagen | Новий Volkswagen Amarok покажуть 7 липня

Новий Volkswagen Amarok другої генерації стане більшим і порідниться з Ford Ranger. Пікап отримає налаштування, властиві дорожчим преміальним моделям.

Опубліковані тизери і шпигунські фото Volkswagen Amarok другого покоління. Пікап мають представити 7 липня, а його продажі стартують до кінця року. Про це повідомляє пресслужба Volkswagen.

Новий Volkswagen Amarok, Volkswagen Amarok 2023, Volkswagen Amarok, пікап Volkswagen, Ford Ranger 2022
Volkswagen Amarok 2023 підросте в розмірах і стане агресивнішим на вигляд
Фото: Volkswagen

Судячи зі свіжих зображень і опублікованих раніше рендерів, новий Volkswagen Amarok стане агресивнішим на вигляд. У нього високий капот і розширені колісні арки. Також привертають увагу матричні світлодіодні фари з автоматичним керуванням пучком світла.

Новий Volkswagen Amarok, Volkswagen Amarok 2023, Volkswagen Amarok, пікап Volkswagen, Ford Ranger 2022
Пікап збудований на платформі Ford Ranger
Фото: Volkswagen

Крім того, стало відомо, що пікап суттєво підросте в розмірах — до 5350 мм у довжину при колісній базі 3220 мм. Його вантажопідйомність зросте до 1200 кг, ще 3500 кг Amarok зможе буксирувати на причепі.

Новий Volkswagen Amarok, Volkswagen Amarok 2023, Volkswagen Amarok, пікап Volkswagen, Ford Ranger 2022
Amarok отримає матричні діодні фари
Фото: Volkswagen

Як відомо, Volkswagen Amarok порідниться з Ford Ranger 2022 — використовуватиме його платформу та двигуни. Очікується, що пікап отримає 2,3-літровий бензиновий турбомотор і турбодизелі об'ємом 2,0 і 3,0 л. Заплановані модифікації із заднім повним і постійним повним приводом.

Пікап запропонують із бензиновими та дизельними турбомоторами, заднім і повним приводом
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Модель запропонують у п'яти версіях. Базовий варіант назвуть просто Amarok, далі в ієрархії підуть версії Life і Style. Топових комплектацій буде одразу дві— позашляхова PanAmericana та розкішніша Aventura. Серед нового обладнання з'являться адаптивний круїз-контроль, цифрова панель приладів, портретний дисплей мультимедіа, потужна акустика Harmann Kardon і електропривод сидінь у 10 напрямках.

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