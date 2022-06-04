Багате оснащення та "розумні" фари: розкрито подробиці нового Volkswagen Amarok (відео)

Новий Volkswagen Amarok другої генерації стане більшим і порідниться з Ford Ranger. Пікап отримає налаштування, властиві дорожчим преміальним моделям.

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Опубліковані тизери і шпигунські фото Volkswagen Amarok другого покоління. Пікап мають представити 7 липня, а його продажі стартують до кінця року. Про це повідомляє пресслужба Volkswagen.

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[ + – ] Volkswagen Amarok 2023 підросте в розмірах і стане агресивнішим на вигляд Фото: Volkswagen

Судячи зі свіжих зображень і опублікованих раніше рендерів, новий Volkswagen Amarok стане агресивнішим на вигляд. У нього високий капот і розширені колісні арки. Також привертають увагу матричні світлодіодні фари з автоматичним керуванням пучком світла.

[ + – ] Пікап збудований на платформі Ford Ranger Фото: Volkswagen

Крім того, стало відомо, що пікап суттєво підросте в розмірах — до 5350 мм у довжину при колісній базі 3220 мм. Його вантажопідйомність зросте до 1200 кг, ще 3500 кг Amarok зможе буксирувати на причепі.

[ + – ] Amarok отримає матричні діодні фари Фото: Volkswagen

Як відомо, Volkswagen Amarok порідниться з Ford Ranger 2022 — використовуватиме його платформу та двигуни. Очікується, що пікап отримає 2,3-літровий бензиновий турбомотор і турбодизелі об'ємом 2,0 і 3,0 л. Заплановані модифікації із заднім повним і постійним повним приводом.

[ + – ] Пікап запропонують із бензиновими та дизельними турбомоторами, заднім і повним приводом

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Модель запропонують у п'яти версіях. Базовий варіант назвуть просто Amarok, далі в ієрархії підуть версії Life і Style. Топових комплектацій буде одразу дві— позашляхова PanAmericana та розкішніша Aventura. Серед нового обладнання з'являться адаптивний круїз-контроль, цифрова панель приладів, портретний дисплей мультимедіа, потужна акустика Harmann Kardon і електропривод сидінь у 10 напрямках.

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