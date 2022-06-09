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Новий кросовер від Seat уперше показали публіці: він гібрид і збудований на базі Audi (фото)

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Кросовер Cupra, Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2024
Фото: motor1.com | Cupra Terramar надійде у виробництво з 2024 року

Terramar — старший брат Cupra Formentor, збудований на базі Audi Q3. Кросовер запропонують виключно у гібридному виконанні.

Seat розсекретив майбутній кросовер Cupra Terramar. Прототип нової моделі продемонстрували пресі, а у виробництво вона надійде з 2024 року. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

Кросовер Cupra, Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2024
Кросовер побудований на агрегатах Audi Q3
Фото: SEAT

Cupra Terramar назвали на честь найстарішого гоночного автодрому Іспанії, збудованого ще в 1923 році. В ієрархії бренду модель буде на сходинку вищою, ніж Cupra Formentor.

Новий Cupra Terramar — п'ятимісний кросовер довжиною приблизно 4,5 м. Він відрізняється стрімким дизайном із високою віконною лінією і похилим дахом. Великі грати радіатора поєднуються з розкосими фарами.

Кросовер Cupra, Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2024
Cupra Terramar запропонують виключно у гібридних версіях
Фото: Autocar

Заявлено, що кросовер Cupra Terramar збудують на модульній платформі MQB, а його найближчим родичем стане кросовер Audi Q3. Дві моделі випускатимуть на одному підприємстві в Угорщині.

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Cupra Terramar 2024 запропонують виключно у гібридних модифікаціях. Характеристики кросовера поки що невідомі, але заявлено, що його топова версія зможе долати до 100 км на електротязі. Очікуються варіанти з переднім і повним приводом.

Кросовер Cupra, Cupra Terramar, новий Cupra Terramar, Cupra Terramar 2024
Terramar стане представником нової родини кросоверів Cupra
Фото: SEAT

Terramar стане представником нової лінійки кросоверів Cupra. Раніше Seat показав ще одного представника цього сімейства — електрокросовер Cupra Urban Rebel. Нова модель коштуватиме від 20 тис. євро, а її запас ходу становитиме 440 км.

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