Новий кросовер від Seat уперше показали публіці: він гібрид і збудований на базі Audi (фото)
Terramar — старший брат Cupra Formentor, збудований на базі Audi Q3. Кросовер запропонують виключно у гібридному виконанні.
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Seat розсекретив майбутній кросовер Cupra Terramar. Прототип нової моделі продемонстрували пресі, а у виробництво вона надійде з 2024 року. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.
Cupra Terramar назвали на честь найстарішого гоночного автодрому Іспанії, збудованого ще в 1923 році. В ієрархії бренду модель буде на сходинку вищою, ніж Cupra Formentor.
Новий Cupra Terramar — п'ятимісний кросовер довжиною приблизно 4,5 м. Він відрізняється стрімким дизайном із високою віконною лінією і похилим дахом. Великі грати радіатора поєднуються з розкосими фарами.
Заявлено, що кросовер Cupra Terramar збудують на модульній платформі MQB, а його найближчим родичем стане кросовер Audi Q3. Дві моделі випускатимуть на одному підприємстві в Угорщині.Важливо
Cupra Terramar 2024 запропонують виключно у гібридних модифікаціях. Характеристики кросовера поки що невідомі, але заявлено, що його топова версія зможе долати до 100 км на електротязі. Очікуються варіанти з переднім і повним приводом.
Terramar стане представником нової лінійки кросоверів Cupra. Раніше Seat показав ще одного представника цього сімейства — електрокросовер Cupra Urban Rebel. Нова модель коштуватиме від 20 тис. євро, а її запас ходу становитиме 440 км.
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