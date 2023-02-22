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Спортивний кросовер Seat отримав заряджену версію на 490 сил (фото)

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Фото: Manhart | Тюнери збільшили потужність Cupra Forementor VZ5 до 490 к. с.

Тюнери попрацювали не лише над двигуном Cupra Formentor VZ5, а й над його зовнішністю. Кросовер отримав стильну аерографію та нові колісні диски.

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Тюнінг-ательє Manhart доопрацювало спортивний кросовер Cupra Formentor VZ5. Зовнішність моделі переробили, а віддачу двигуна збільшили. Про це повідомили на сайті Motor1.

Cupra Formentor VZ5 отримав нові 20-дюймові чорні колісні диски Concave On із бронзовими акцентами. У такий самий колір пофарбували смуги на кузові. Інтер'єр кросовера залишили без змін.

Cupra Forementor VZ5 Fullscreen
Ззаду з'явилися нові вихлопні патрубки
Фото: Manhart

Під капотом встановлений 2,5-літровий п'ятициліндровий рядний двигун із турбонаддувом потужністю 490 к. с. і 630 Нм крутного моменту. Віддачу вдалося підвищити завдяки переналаштуванню електронного блогу управління та модифікованій вихлопній системі.

Трансмісія Cupra Formentor VZ5 не зазнавала змін. Кросовер, як і раніше, оснащений семиступінчастою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням і системою повного приводу.

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У Manhart зазначили, що пізніше стане доступна і потужніша версія кросовера. За чутками, віддачу двигуна збільшать до 600 к. с.

Раніше Фокус писав, що Seat розсекретив майбутній п'ятимісний кросовер Cupra Terramar.