Спортивний кросовер Seat отримав заряджену версію на 490 сил (фото)

Тюнери попрацювали не лише над двигуном Cupra Formentor VZ5, а й над його зовнішністю. Кросовер отримав стильну аерографію та нові колісні диски.

Related video

Тюнінг-ательє Manhart доопрацювало спортивний кросовер Cupra Formentor VZ5. Зовнішність моделі переробили, а віддачу двигуна збільшили. Про це повідомили на сайті Motor1.

Cupra Formentor VZ5 отримав нові 20-дюймові чорні колісні диски Concave On із бронзовими акцентами. У такий самий колір пофарбували смуги на кузові. Інтер'єр кросовера залишили без змін.

[ + – ] Ззаду з'явилися нові вихлопні патрубки Фото: Manhart

Під капотом встановлений 2,5-літровий п'ятициліндровий рядний двигун із турбонаддувом потужністю 490 к. с. і 630 Нм крутного моменту. Віддачу вдалося підвищити завдяки переналаштуванню електронного блогу управління та модифікованій вихлопній системі.

Трансмісія Cupra Formentor VZ5 не зазнавала змін. Кросовер, як і раніше, оснащений семиступінчастою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням і системою повного приводу.

Важливо

Перший електрокросовер від Seat розсекречено до прем'єри (фото)

У Manhart зазначили, що пізніше стане доступна і потужніша версія кросовера. За чутками, віддачу двигуна збільшать до 600 к. с.

Раніше Фокус писав, що Seat розсекретив майбутній п'ятимісний кросовер Cupra Terramar.