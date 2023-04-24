В Іспанії показали стильний спортивний електрокросовер із запасом ходу до 550 км (відео)

Cupra Tavascan – стильний купе-кросовер з динамічним дизайном. Модель запропонують у версіях потужністю до 340 к. с., а її топовий варіант розганяється до 100 км/год за 5,6 с.

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Seat презентував новий Cupra Tarvascan. Електричний купе-кросовер надійде у продаж із 2024 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті іспанського підрозділу концерну Volkswagen.

Виражений "ніс" поєднується з розкосими фарами Фото: SEAT

Електромобіль Cupra Tarvascan 2024 стане більш спортивною альтернативою Volkswagen ID.5 та Skoda Enyaq Coupe iV. У нього схожий силует з аркообраним дахом, високою віконною лінією та піднятою задньою частиною.

Задня частина загострена Фото: SEAT

У той же час передня частина виконана в дусі електрокара Cupra Born — виражений "ніс" поєднується з розкосими фарами, а в передньому бампері розташований широкий забірник повітря. На вибір запропоновані колісні диски діаметром від 19 до 21 дюймів.

Розміри Cupra Tarvascan 2024:

довжина – 4644 мм;

ширина – 1861 мм;

висота – 1597 мм;

колісна база – 2766 мм.

Оздоблення розбавлено вставками мідного кольору Фото: SEAT

В обробці салону Cupra Tarvascan є мідні вставки. Як і в електрокарах Volkswagen ID, щиток приладів дуже невеликий і дані проектуються на лобове скло. На центральній панелі встановлений великий 15-дюймовий тачскрін.

Спортивні сидіння розділені високим тунелем Фото: SEAT

Спортивні передні сидіння розділені найвищим центральним тунелем. Об'єм багажника Cupra Tarvascan 2024 складає 540 к. с. Серед опцій є система напівавтономного водіння та паркувальний автопілот з дистанційним керуванням.

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Новий Cupra Tarvascan запропонують у 286-сильній задньопривідній та 340-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 5,6 с. Стандартними є адаптивні амортизатори.

Обидва варіанти Cupra Tarvascan 2024 оснащені батареєю ємністю 82 кВт∙год. Запас ходу складе 550 км у задньопривідній моделі та 520 км – у повнопривідній. Заряджання в швидкому режимі на 80% займає 30 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen показав заміну седану Passat — електромобіль із запасом ходу до 700 км.

Також ми писали, що кросовер Cupra отримав потужну спортивну версію.