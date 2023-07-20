Lexus готовит большой семейный электрокроссовер с запасом хода свыше 450 км (фото)

Кроссовер Lexus TZ станет самым крупным электромобилем марки. Модель предложат в двух версиях мощностью свыше 300 л. с.

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В линейке Lexus появится большой электрический кроссовер TZ. Презентация новой модели состоится в 2024 или 2025 году. Об этом сообщает сайт Carbuzz.

Как стало известно журналистам, Lexus оформил права на название TZ450e в британском патентном офисе, а в европейском патентном бюро зарегистрировали индекс TZ550e.

Длина авто составит около 5 метров Фото: Lexus

Новый Lexus TZ станет электрической альтернативой семейному кроссоверу TX. Пятиметровую модель предложат с тремя рядами сидений – на 6 или 7 мест.

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Ранее в Toyota показали прототип Lexus TZ – он станет одной из 10 электрических моделей, которые японский концерн презентует до 2026 года.

Электрокар Lexus предложат в двух версиях по мощности Фото: Lexus

Электромобиль выполнен в типичном для японской марки граненом стиле и очень напоминает младшего брата Lexus RZ. У него выраженный "нос", тоненькие диодные фары и выдвижные дверные ручки.

Именно у Lexus RZ (а также Toyota bZ4X) для новой модели позаимствуют платформу e-TNGA. Ожидается, что начальная версия TZ450e получит ту же 308-сильную установку, что и Lexus RZ450e, а вот вариант TZ550e будет мощнее. Запас хода составит не менее 450 км.

Ранее Фокус рассказывал про новый Lexus GX 2024, который кардинально изменился.

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