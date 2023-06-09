Премиальный Prado: презентован новый Lexus GX 2024 (фото, видео)

Lexus GX подрос в размерах и стал солиднее на вид. Внедорожник получил мощный V6 твин-турбо и новый 10-ступенчатый автомат.

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Внедорожник подрос до 5 м в длину Фото: Lexus

Дизайн Lexus GX 2024

Новый Lexus GX стал более угловатым на вид. У внедорожника высокий капот, малые углы наклона стоек крыши, расширенные крылья и изогнутая оконная линия. Фирменная веретенообразная решетка радиатора Lexus уменьшена в размерах, тоньше стали и диодные фары, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

У Lexus GX мускулистые расширенные крылья Фото: Lexus

Кроме того, в линейке впервые появился вариант повышенной проходимости Overtrail с 18-дюймовыми внедорожными шинами и дополнительной защитой днища.

Lexus GX 2024 породнился с Toyota Land Cruiser 300, ведь построен на его рамной платформе TNGA-F. Внедорожник заметно подрос в размерах.

В салоне впервые появилась виртуальная панель приборов Фото: Lexus

Габариты Lexus GX 2024:

длина – 5005 мм;

ширина – 2117 мм;

высота – 1915 мм;

колесная база – 2850 мм.

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Салон Lexus GX 2024

В салоне сохранена знакомая компоновка, но впервые появилась виртуальная панель приборов, а тачскрин мультимедиа увеличен до 14 дюймов. Новый Lexus GX предложен в версиях на 6 и 7 мест, а передние кресла впервые получили массаж. В салоне установили сразу 12 подстаканников.

Внедорожник доступен в версиях на 6 и 7 мест Фото: Lexus

Новый Lexus GX, характеристики

Большие перемены произошли под капотом – в стандартной версии Lexus GX 550 на смену 4,6-литровому V8 пришел 3,5-литровый V6 твин-турбо, развивающий 354 л. с. и 650 Нм. В паре с ним работает новый 10-ступенчатый автомат. Внедорожник стал не только мощнее, но и экономичнее, а еще может буксировать 3,6-тонный прицеп. Позже линейку расширит гибридный вариант.

Конечно же, все Lexus GX оснащены полным приводом с понижающей передачей. В варианте Overtrail также предусмотрены блокировка заднего дифференциала, отключаемые стабилизаторы (KDSS), внедорожный круиз-контроль Crawl Control и система выбора режимов для разных типов бездорожья. За доплату для всех GX доступны адаптивные амортизаторы.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus презентовал свой самый компактный и доступный кроссовер.

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