Премиальный Prado: презентован новый Lexus GX 2024 (фото, видео)
Lexus GX подрос в размерах и стал солиднее на вид. Внедорожник получил мощный V6 твин-турбо и новый 10-ступенчатый автомат.
В США представили новый Lexus GX третьего поколения. Роскошный вариант Toyota Land Cruiser Prado поступит в продажу с сентября. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Lexus.
Дизайн Lexus GX 2024
Новый Lexus GX стал более угловатым на вид. У внедорожника высокий капот, малые углы наклона стоек крыши, расширенные крылья и изогнутая оконная линия. Фирменная веретенообразная решетка радиатора Lexus уменьшена в размерах, тоньше стали и диодные фары, а фонари растянуты на всю ширину кузова.
Кроме того, в линейке впервые появился вариант повышенной проходимости Overtrail с 18-дюймовыми внедорожными шинами и дополнительной защитой днища.
Lexus GX 2024 породнился с Toyota Land Cruiser 300, ведь построен на его рамной платформе TNGA-F. Внедорожник заметно подрос в размерах.
Габариты Lexus GX 2024:
- длина – 5005 мм;
- ширина – 2117 мм;
- высота – 1915 мм;
- колесная база – 2850 мм.
Салон Lexus GX 2024
В салоне сохранена знакомая компоновка, но впервые появилась виртуальная панель приборов, а тачскрин мультимедиа увеличен до 14 дюймов. Новый Lexus GX предложен в версиях на 6 и 7 мест, а передние кресла впервые получили массаж. В салоне установили сразу 12 подстаканников.
Новый Lexus GX, характеристики
Большие перемены произошли под капотом – в стандартной версии Lexus GX 550 на смену 4,6-литровому V8 пришел 3,5-литровый V6 твин-турбо, развивающий 354 л. с. и 650 Нм. В паре с ним работает новый 10-ступенчатый автомат. Внедорожник стал не только мощнее, но и экономичнее, а еще может буксировать 3,6-тонный прицеп. Позже линейку расширит гибридный вариант.
Конечно же, все Lexus GX оснащены полным приводом с понижающей передачей. В варианте Overtrail также предусмотрены блокировка заднего дифференциала, отключаемые стабилизаторы (KDSS), внедорожный круиз-контроль Crawl Control и система выбора режимов для разных типов бездорожья. За доплату для всех GX доступны адаптивные амортизаторы.
Ранее Фокус сообщал, что Lexus презентовал свой самый компактный и доступный кроссовер.
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