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Авто

Toyota выпустит большой семейный электрокроссовер: первые подробности и фото

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Фото: Toyota | Электрокроссовер Toyota появится в 2025 году

Электрический кроссовер Toyota будут выпускать в США с 2025 года. Запас хода электрокара составит не менее 450 км.

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В линейке Toyota появится семиместный электрический кроссовер. Новая модель поступит в производство с 2025 года. Информацию подтвердил руководитель североамериканского подразделения концерна Toyota Тед Огава, сообщает сайт Carscoops.

По его словам, Toyota планирует резко снизить вредные выбросы своих авто в атмосферу, поэтому в модельному ряду появится больше электрокаров. Ранее было заявлено, что японский автогигант выпустит 10 новых электромобилей до 2026 года.

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Сборку электромобиля наладят в США
Фото: Toyota

Электромобиль Toyota будут выпускать в США: сборку наладят на предприятии в штате Кентукки, а производством батарей займется завод в Северной Каролине.

Дизайн кроссовера ранее уже был рассекречен. Внешность выполнена в духе электромобиля Toyota bZ4X – с выраженным "носом", тоненькими фарами и выдвижными дверными ручками.

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Характеристики Toyota не раскрывают, но известно, что модель построят на платформе e-TNGA, как и bZ4X. Построенные на этой архитектуре электрокары способны проехать свыше 450 км без подзарядки.

Ранее Фокус рассказывал про новый премиальный седан Toyota Crown.

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