Camry на максималках: представлен новый премиальный седан Toyota Crown (фото)

Toyota Crown Sedan — пятиметровая премиальная модель Е-класса, которая будет дешевле, чем Lexus. Седан предложат в гибридной и водородной версиях.

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Премиальную линейку Toyota Crown пополнила еще одна модель. Новая Toyota Crown Sedan презентована во время соревнований на японском автодроме Фудзи. Об этом сообщает сайт Toyota.

Седан построен на заднеприводной платформе Lexus LS Фото: Toyota

Toyota Crown Sedan позиционируется, как модель начального премиум-класса, то есть она занимает нишу между Toyota Camry и более дорогим Lexus ES. Продажи модели стартуют под конец нынешнего года. На презентации показали седан с левым рулем – это означает, что его будут продавать и за пределами Японии.

Модель предложат в гибридной и водородной версиях Фото: Toyota

Спортивный седан внешне похож на собратьев Crown Crossover и Crown Sport. У него огромная решетка радиатора, длинный капот и аркообразная крыша. Стандартными являются 19-дюймовые колеса.

Вместе с тем, новая Toyota Crown Sedan существенно отличается по конструкции, ведь построена на заднеприводной платформе – как Toyota Mirai и Lexus LS. По габаритам седан относится к Е-классу, то есть он крупнее Camry.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Toyota

Размеры Toyota Crown Sedan 2024:

длина – 5030 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1470 мм;

колесная база – 3000 мм.

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Салон Toyota Crown Sedan отделан кожей и деревом, а на передней панели установлены два дисплея. Базовая комплектация включает двухзонный климат-контроль, электропривод подогрев и вентиляцию передних сидений.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Toyota

Характеристики Toyota Crown Sedan 2024 пока держат в секрете. Известно, что базовый вариант модели будет гибридом, а еще предложат версию с водородными топливными ячейками как у Toyota Mirai.

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