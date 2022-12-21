Toyota обновила свою самую нестандартную модель: что изменилось в электрокаре

Toyota Mirai оснащена водородными топливными ячейками вместо аккумуляторной батареи. Электрокар обладает запасом хода 640 км и заправляется всего за 5 минут.

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Toyota Mirai прошла небольшое обновление. Необычный водородный электромобиль уже поступил в продажу в Японии и там стоит в эквиваленте 53 750 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Новая Toyota Mirai не изменилась внешне. Элегантный дизайн с плавными обводами не успел устареть за два года с момента премьеры модели второго поколения. Разве что в передних дверях заменены стекла – они теперь защищают от инфракрасного излучения.

[ + – ] В салоне доработали мультимедийную систему Фото: Toyota

В салоне доработан дисплей мультимедиа и усовершенствована спутниковая навигация. Кроме того, усовершенствованы адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения – они учитывают "слепые" зоны других машин в потоке.

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Как и прежде, электромобиль Toyota Mirai оснащен 185-сильным мотором и способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 с. Вместо аккумуляторной батареи он получил водородные топливные ячейки. Они обеспечивают большой запас хода (640 км) и при этом заправляются всего за несколько минут.

Примечательно, что при аккуратной езде Toyota Mirai может проехать и более 1000 км на одной заправке — это подтверждено представителями Книги рекордов Гиннеса.

Также Фокус рассказывал, что Toyota презентовала свой первый электрический пикап.