Toyota оновила свою найбільш нестандартну модель: що змінилося в електрокарі

Toyota Mirai оснащена водневими паливними осередками замість акумуляторної батареї. Електрокар має запас ходу 640 км і заправляється всього за 5 хвилин.

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Toyota Mirai пройшла невелике оновлення. Незвичайний водневий електромобіль уже надійшов у продаж у Японії і там коштує в еквіваленті 53 750 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

Нова Toyota Mirai не змінилася зовні. Елегантний дизайн із плавними обводами не встиг застаріти за два роки з моменту прем'єри моделі другого покоління. Хіба що в передніх дверях замінено скло – воно тепер захищає від інфрачервоного випромінювання.

[ + – ] У салоні доопрацювали мультимедійну систему Фото: Toyota

У салоні доопрацьовано дисплей мультимедіа та вдосконалено супутникову навігацію. Крім того, вдосконалено адаптивний круїз-контроль та систему автоматичного гальмування – вони враховують "сліпі" зони інших машин у потоці.

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Як і раніше, електромобіль Toyota Mirai оснащений 185-сильним двигуном і здатний розігнатися до 100 км/год за 9,2 с. Замість акумуляторної батареї він отримав водневі паливні осередки. Вони забезпечують великий запас ходу (640 км) і заправляються лише за кілька хвилин.

Цікаво, що при акуратній їзді Toyota Mirai може проїхати і понад 1 000 км на одній заправці – це підтверджено представниками Книги рекордів Гіннеса.

Також Фокус розповідав, що Toyota презентувала свій перший електричний пікап.