Новый компактный кроссовер Toyota впервые заметили на испытаниях (фото)

Новая Toyota C-HR стала крупнее и отличается выразительным граненым дизайном. Компактный кроссовер предложат исключительно в гибридных версиях.

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В интернет попали шпионские фото Toyota C-HR второго поколения. Компактный кроссовер проходит тесты на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новая Toyota C-HR 2024 на испытаниях была обклеена камуфляжной пленкой, но ее дизайн можно разглядеть. Визуально кроссовер практически идентичен предсерийному концепт-кару, представленному в конце 2022 года.

Кроссовер тестируют на автодроме Нюрбургринг Фото: Motor1.com

Кроссовер Toyota C-HR отличается оригинальным граненым дизайном с заостренным "носом", клиновидным силуэтом и тоненькими диодными фарами. Он напоминает гибрид Toyota Prius 2023 и новейший электромобиль bZ4X. Единственное заметное отличие от концепта – наличие ручек задних дверей (на прототипе их спрятали в стойках).

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Новая Toyota C-HR дебютирует в конце 2023 или начале 2024 года. Модель построят на платформе TNGA и его колесная база увеличится по сравнению с предшественником.

Модель будет доступна исключительно в гибридных версиях Фото: Motor1.com

Компактный кроссовер Toyota C-HR 2024 будет предложен исключительно в гибридных версиях. Силовые установки позаимствуют у Prius, то есть их мощность составит от 140 до 223 л. с.

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