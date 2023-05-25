Новий компактний кросовер Toyota уперше помітили на випробуваннях (фото)

Нова Toyota C-HR стала більшою і відрізняється виразним гранованим дизайном. Компактний кросовер запропонують виключно у гібридних версіях.

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До інтернету потрапили шпигунські фото Toyota C-HR другого покоління. Компактний кросовер проходить випробування на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургрінг. Про це повідомляє сайт Motor1.

Нова Toyota C-HR 2024 на випробуваннях була обклеєна плівкою камуфляжу, але її дизайн можна розглянути. Візуально кросовер практично ідентичний передсерійному концепт-кару, представленому наприкінці 2022 року.

Кросовер тестують на автодромі Нюрбургрінг Фото: Motor1.com

Кросовер Toyota C-HR відрізняється оригінальним гранованим дизайном із загостреним "носом", клиноподібним силуетом та тоненькими діодними фарами. Він нагадує гібрид Toyota Prius 2023 та новітній електромобіль bZ4X. Єдина помітна відмінність від концепту – наявність ручок задніх дверей (на прототипі їх сховали у стойках).

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Нова Toyota C-HR дебютує наприкінці 2023 або на початку 2024 року. Модель збудують на платформі TNGA і його колісна база збільшиться порівняно з попередником.

Модель буде доступна виключно у гібридних версіях Фото: Motor1.com

Компактний кросовер Toyota C-HR 2024 буде запропонований виключно у гібридних версіях. Силові установки запозичать у Prius, тобто їхня потужність складе від 140 до 223 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota показала новий пікап на базі Land Cruiser.

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