Українська Toyota RAV4: в інтернеті показали унікальний позашляховик ЛуАЗ (фото)
"ЛуАЗ-Прото" мав стати практичним компактним позашляховиком для подорожей. Усього було збудовано лише один робочий прототип перспективного авто.
Наприкінці 1980-х років інженери НАМІ розробляли незвичайний тридверний позашляховик "ЛуАЗ-Прото", який випереджав час своїми технологіями. З деяких причин модель так і залишилася концептом і не надійшла у виробництво. Фокус розповість, чому цей проєкт міг стати справжньою революцією на ринку.
Усього було створено один робочий прототип "ЛуАЗ-Прото". Він був призначений для заводських випробувань.
"ЛуАЗ-Прото" мав забезпечувати рівень комфорту, який не поступався легковим автомобілям, а також пропонувати високу практичність за компактних габаритів. Інженери креативно підійшли до вирішення деяких з цих завдань.
Позашляховик отримав незвичайний дизайн із закругленими формами. Спереду були розташовані компактна решітка радіатора та кенгурятник. Зовні модель трохи нагадує позашляховик Toyota RAV4, який з'явився лише у 1994 році.
Кузов "ЛуАЗ-Прото" є каркасною металевою конструкцією. Він оснащувався змінними панелями, завдяки яким лише за кілька хвилин закритий позашляховик можна було перетворити на пікап.
Габарити "ЛуАЗ-Прото":
- довжина — 3400 мм;
- ширина — 1570 мм;
- висота — 1570 мм;
- колісна база — 2300 мм;
- кліренс — 240 мм.
Сидіння переднього та заднього ряду можна було розкласти, щоб отримати рівну поверхню для відпочинку. Так автомобіль проявляв себе як чудовий транспорт для мандрівок.
Прототип оснащували 1,1-літровим двигуном МеМЗ-245 потужністю 51 к.с. і 79 Нм крутного моменту. Цього було достатньо, щоби позашляховик вагою 800 кг міг розвивати швидкість до 130 км/год.Важливо
У 1988 році проєкт "ЛуАЗ-Прото" було скасовано. Позашляховик став останньою роботою ленінградської лабораторії НАМІ перед реорганізацією підприємства.
Раніше Фокус писав, що в інтернеті показали унікальний шестиколісний позашляховик "ЛуАЗ-1901".