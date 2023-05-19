Украинская Toyota RAV4: в интернете показали уникальный внедорожник ЛуАЗ (фото)
"ЛуАЗ-Прото" должен был стать практичным компактным внедорожником для путешествий. Всего был построен только один рабочий прототип перспективного авто.
В конце 1980-х годов инженеры НАМИ разрабатывали необычный трехдверный внедорожник "ЛуАЗ-Прото", который опережал время своими технологиями. По некоторым причинам модель так и осталась концептом и не поступила в производство. Фокус расскажет, почему этот проект мог стать настоящей революцией на рынке.
Всего был создан один рабочий прототип "ЛуАЗ-Прото". Он был предназначен для заводских испытаний.
"ЛуАЗ-Прото" должен был обеспечивать уровень комфорта, который не уступал легковым автомобилям, а также предлагать высокую практичность при компактных габаритах. Инженеры креативно подошли к решению некоторых из этих задач.
Внедорожник получил необычный дизайн с закругленными формами. Спереди были расположены компактная решетка радиатора и кенгурятник. Внешне модель немного напоминает Toyota RAV4, которая появилась только в 1994 году.
Кузов "ЛуАЗ-Прото" является каркасной металлической конструкцией. Он оснащался сменными панелями, благодаря которым всего за несколько минут закрытый внедорожник можно было превратить в пикап.
Габариты "ЛуАЗ-Прото":
- длина — 3400 мм;
- ширина — 1570 мм;
- высота — 1570 мм;
- колесная база — 2300 мм;
- клиренс — 240 мм.
Сиденья переднего и заднего ряда можно было разложить, чтобы получить ровную поверхность для отдыха. Так автомобиль проявлял себя как отличный транспорт для путешествий.
Прототип оснащался 1,1-литровым двигателем МеМЗ—245 мощностью 51 л.с. и 79 Нм крутящего момента. Этого было достаточно, чтобы внедорожник весом 800 кг мог развивать скорость до 130 км/ч.Важно
В 1988 году проект "ЛуАЗ-Прото" был отменен. Внедорожник стал последней работой ленинградской лаборатории НАМИ перед реорганизацией предприятия.
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