Яркий дизайн и гибридная версия: Toyota показала новый пикап на базе Land Cruiser (видео)

Пикап Toyota Tacoma стал брутальнее на вид и построен на полностью новой платформе. Впервые в линейке модели появился гибридный вариант.

Related video

В США представлена новая Toyota Tacoma. Четвертое поколение среднеразмерного пикапа поступит в продажу с осени. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Пикап построен на платформе Toyota Land Cruiser 300 Фото: Toyota

Дизайн Toyota Tacoma 2024

Рамный пикап Toyota Tacoma кардинально изменился и построен на новой платформе TNGA-F, как и Toyota Land Cruiser, Tundra и новая Sequoia. В линейке остались версии с двумя и четырьмя дверьми. Грузоподъемность выросла до 774 кг.

Toyota Tacoma Trailhunter Фото: Toyota

Дизайн Toyota Tacoma 2024 стал выразительнее – с широкой решеткой радиатора, продолговатыми диодными фарами и расширенными крыльями.

Еще ярче выглядят внедорожные версии Trailhunter и TRD Pro. Они получили усиленные бамперы, защиту днища и расширители арок, а в Trailhunter установлены шноркель и крепления для багажника на крыше. Также увеличен клиренс и предусмотрены огромные 33-дюймовые шины для бездорожья.

Пикап предложен с двумя и четырьмя дверями Фото: Toyota Фото: Toyota

Салон Toyota Tacoma 2024

В интерьере Toyota Tacoma 2024 улучшена отделка, а топовые версии впервые получили виртуальный щиток приборов, 14-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Кроме того, появились порты USB-C и беспроводная зарядка для смартфонов.

В салоне впервые появился виртуальный щиток приборов Фото: Toyota

Среди опций теперь есть аудиосистема JBL со съемной Bluetooth-колонкой. Также в базовой версии пикап Toyota Tacoma получил набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.

Важно

Toyota готовит дешевые коммерческие электромобили: первые подробности и фото

Toyota Tacoma, характеристики

Все Toyota Tacoma 2024 оснащены новым 2,4-литровым турбомотором. В чисто бензиновых версиях он развивает 231-282 л. с., а через год в продажу поступит 326-сильный гибрид с этой же четверкой и электромотором. Пикап может буксировать трехтонный прицеп.

Пикап Toyota доступен с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП, задним либо полным приводом. Версии Trailhunter и TRD Pro полноприводные по умолчанию: у них есть понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, а также набор режимов для разных типов бездорожья. Кроме того, их оснастили усиленными амортизаторами.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota представила недорогой компактный кроссовер с дизайном в духе RAV4.

Также мы писали, что в Украине появился новейший электрокроссовер Toyota bZ4X.