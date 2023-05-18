Toyota готовит дешевые коммерческие электромобили: первые подробности и фото

Электромобили смогут проехать на одном заряде около 200 км. Ожидается, что стоимость новых моделей составит менее 15 тысяч долларов.

Related video

Концерн Toyota готовит новые компактные электромобили для коммерческих перевозок. Их будут выпускать под брендами Toyota, Suzuki и Daihatsu. Об этом рассказали на сайте Reuters.

Небольшие электрические фургоны предназначены для недалеких перевозок по городу. Они обладают компактными габаритами, что упростит их эксплуатацию на узких улицах.

Электромобили будут иметь запас хода на одном заряде около 200 км. Полная зарядка будет занимать всего несколько часов.

Все три авто будут почти идентичны. Основная разница состоит в брендах, которые будут их выпускать. Toyota будет продавать модель под именем Pixis Van, Daihatsu — Hijet Cargo, а Suzuki — Every.

Daihatsu будет продавать электромобиль под именем Hijet Cargo Фото: Toyota Suzuki будет продавать электромобиль под именем Every Фото: Toyota

Выход электромобилей запланирован до 31 марта 2024 года. Ожидается, что стоимость трех моделей составит менее 15 тысяч долларов.

Новые электрокары войдут в категорию маломощного и компактного транспорта "кей-кары". На них распространяются низкие налоги на внутренние перевозки.

Важно

Toyota возродит свой культовый спорткар: первые подробности

Пока технические характеристики электромобилей держат в секрете. Подробности будут раскрыты ближе к дебюту моделей.

Ранее Фокус писал, что в Индонезии представлена новая Toyota Yaris Cross.