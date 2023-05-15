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Авто

RAV4 в миниатюре: Toyota показала дешевый и компактный кроссовер (фото)

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Фото: скриншот / YouTube | Toyota Yaris Cross отличается рубленным дизайном

Новая Toyota Yaris Cross отличается рубленным дизайном в духе старшей RAV4. Кроссовер предложат в бензиновой и гибридной версиях.

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В Индонезии представлена новая Toyota Yaris Cross. Компактный городской кроссовер поступит в продажу до конца года. Первые подробности модели рассказали в видео на Youtube-канале Toyota Indonesia.

Новая Toyota Yaris Cross не сменит модель первого поколения, а будет выпускаться параллельно с ней. Кроссовер предназначен, в первую очередь, для развивающихся стран и будет несколько дороже, чем компактная Toyota Raize (ее цена стартует с $15 500).

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Кроссовер будет доступен в бензиновой и гибридной версиях
Фото: скриншот / YouTube

Кроссовер Toyota своим рубленным дизайном очень напоминает уменьшенный в размерах RAV4 или Highlander. У него высокий капот и выраженные расширенные колесные арки. Огромная решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами. Авто несколько крупнее европейского тезки.

Габариты Toyota Yaris Cross 2023:

  • длина – 4310 мм;
  • ширина – 1770 мм;
  • высота – 1615 мм;
  • колесная база – 2620 мм.
Салон Toyota Yaris Cross, Toyota Yaris Cross, новая Toyota Yaris Cross, кроссовер Toyota, Toyota Yaris Cross 2023 Fullscreen
Более дорогие версии модели получили цифровую панель приборов
Фото: скриншот / YouTube

В салоне также просматривается схожесть с Toyota RAV4. Более дорогие версии кроссовера получили цифровую панель приборов и 10,1-дюймовый тачскрин.

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Топовая комплектация Toyota Yaris Cross 2023 также включает бесключевой доступ, климат-контроль, панорамную крышу, электропривод двери багажника, беспроводную зарядку для смартфонов. Также предусмотрены системы автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон.

Кроссовер Toyota предложат с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 105 л. с. и 110-сильной гибридной установкой. Можно выбрать 5-ступенчатую КПП или вариатор. Привод у авто только передний, но зато у него высокий клиренс — 260 мм.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился электрокроссовер Toyota bZ4X, который стал "зеленой" альтернативой RAV4.

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