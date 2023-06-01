Toyota випустить великий сімейний електрокросовер: перші подробиці та фото

Електричний кросовер Toyota випускатимуть у США з 2025 року. Запас ходу електрокара становитиме щонайменше 450 км.

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У лінійці Toyota з'явиться семимісний електричний кросовер. Нова модель надійде у виробництво з 2025 року. Інформацію підтвердив керівник північноамериканського підрозділу концерну Toyota Тед Огава, повідомляє сайт Carscoops.

За його словами, Toyota планує різко знизити шкідливі викиди своїх авто в атмосферу, тому модельний ряд з'явиться більше електрокарів. Раніше було заявлено, що японський автогігант випустить 10 нових електромобілів до 2026 року.

Складання електромобіля налагодять у США Фото: Toyota

Електромобіль Toyota випускатимуть у США: складання налагодять на підприємстві в штаті Кентуккі, а виробництвом батарей займеться завод у Північній Кароліні.

Дизайн кросовера раніше вже було розсекречено. Зовнішність виконана в дусі електромобіля Toyota bZ4X — з вираженим носом, тоненькими фарами і висувними дверними ручками.

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Характеристики Toyota не розкривають, але відомо, що модель збудують на платформі e-TNGA, як і bZ4X. Побудовані на цій архітектурі електрокари здатні проїхати понад 450 км. без підзарядки.

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