Представлено нову Toyota Yaris 2023: як змінився компактний хетчбек (фото)

Нова Toyota Yaris отримала віртуальну панель приладів та збільшений тачскрин мультимедіа. Лінійку поповнила топова гібридна версія.

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Опубліковано офіційні фото нової Toyota Yaris. Хетчбек В-класу пройшов оновлення та з червня надійде у продаж на європейському ринку. Про це повідомляє сайт автовиробника.

У лінійці з'явився топовий 130-сильний гібрид Фото: Toyota

Нова Toyota Yaris 2023 року практично не змінилася зовні. Хетчбеку лише розширили палітру кольорів кузова та запропонували за доплату нові 17-дюймові диски.

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Салон Toyota Yaris 2023 зазнав більш істотних змін. У дорожчих версіях встановлений повністю новий віртуальний щиток приладів. Центральний тачскрин мультимедіа збільшений до 9 дюймів у базовій комплектації та 10,5 дюймів — у топовій.

Топові версії отримали нову віртуальну панель приладів Фото: Toyota

Перелік опцій поповнили функція доступу до салону зі смартфона та паркувального автопілота. Крім того, удосконалено системи автоматичного гальмування та утримання у смузі.

Бензинові двигуни об'ємом 1,0 л (72 к. с.) та 1,5 л (125 к. с.) залишилися колишніми, а ось гібридних модифікацій тепер дві – до 116-сильної версії додали 130-сильну. У разі розгін до 100 км/год займає 9,2 с.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota презентувала новий преміальний седан Crown.

Також ми писали, що Toyota оновить свою водневу модель.