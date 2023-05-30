Toyota показала незвичайний спортивний седан з водневим двигуном (відео)
Спортивний седан отримав безліч візуальних покращень порівняно зі стандартною моделлю. Toyota Mirai Sport може одержати серійну версію.
На перегонах Super Taikyu Fuji 24 Hours у Японії Toyota показала незвичайний концепт Mirai Sport. Це спортивна версія водневого седана, який доступний у деяких країнах із 2020 року. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Toyota Mirai Sport відрізняється кузовним обвісом, новими колісними дисками та унікальним забарвленням. Велику решітку радіатора замінили більш компактною. Між фарами з'явилася темна накладка.
Ззаду з'явився масивний дифузор глянсового чорного кольору. На кришці багажника встановлено невеликий спойлер.
Toyota Mirai Sport оснастили 21-дюймовими колісними дисками. Вони взуті у шини Michelin Pilot Sport S розміром 245/40R21.
Седан оснащений електромотором потужністю 185 к.с. і крутним моментом 300 Нм. Запас ходу складає до 647 км на одному заряді.Важливо
Ціни на стандартну Toyota Mirai у Японії починається з 50 639 доларів. Серійна версія спортивної моделі коштуватиме ще дорожче.
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