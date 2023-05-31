Представлена новая Toyota Yaris 2023: как изменился компактный хэтчбек (фото)

Новая Toyota Yaris получила виртуальную панель приборов и увеличенный тачскрин мультимедиа. Линейку пополнила топовая гибридная версия.

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Опубликованы официальные фото новой Toyota Yaris. Хэтчбек В-класса прошел обновление и с июня поступит в продажу на европейском рынке. Об этом сообщает сайт автопроизводителя.

В линейке появился топовый 130-сильный гибрид Фото: Toyota

Новая Toyota Yaris 2023 практически не изменилась внешне. Хэтчбеку только расширили палитру цветов кузова и предложили за доплату новые 17-дюймовые диски.

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Салон Toyota Yaris 2023 претерпел более существенные изменения. В более дорогих версиях установлен полностью новый виртуальный щиток приборов. Центральный тачскрин мультимедиа увеличен до 9 дюймов в базовой комплектации и 10,5 дюймов – в топовой.

Топовые версии получили новую виртуальную панель приборов Фото: Toyota

Перечень опций пополнили функция доступа в салон со смартфона и парковочный автопилот. Кроме того, усовершенствованы системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Бензиновые двигатели объемом 1,0 л (72 л. с.) и 1,5 л (125 л. с.) остались прежними, а вот гибридных модификаций теперь две – к 116-сильной версии добавили 130-сильну. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 9,2 с.

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