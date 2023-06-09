Восемь мест и большой багажник: Lexus презентовал новый семейный кроссовер (фото)

Lexus TX оснащен системой полного привода и доступен в версиях на семь или восемь посадочных мест. Самая мощная и экономная модификация кроссовера выдает 406 л.с. мощности и расходует всего 7,1 литра топлива на 100 км.

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Представлен новый трехрядный кроссовер Lexus TX на базе Toyota Grand Highlander. Модель будет предложена в нескольких версиях до восьми посадочных мест. Об этом рассказали на сайте бренда.

Lexus TX выполнен в новом фирменном дизайне бренда. Спереди установлены узкие фары и интегрированная в бампер решетка радиатора.

Задние L-образные фонари соединены светодиодной полосой. Задняя стойка кузова окрашена в черный цвет, создавая эффект "парящей крыши".

Задние фонари соединены в один блок Фото: Lexus

Lexus TX будет доступен в семи цветах кузова: Cloudburst Grey, Wind Chill Pearl, Caviar, Matador Red Mica, Nightfall Mica, Incognito и Celestial Silver Metallic. Некоторые из них будут доступны за доплату.

Габариты Lexus TX:

длина — 5158 мм;

ширина — 1990 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 2950 мм.

Кроссовер можно будет заказать в нескольких модификациях на семь или восемь посадочных мест. Для второго ряда можно заказать два капитанских кресла.

Также покупатели получат вместительный багажник. Его объем составляет 569 литров. Если сложить третий ряд сидений, то багажное пространство увеличится до 1625 литров. Сложите и второй ряд сидений, чтобы багажник смог вместить до 2746 литров багажа.

В интерьере установлен 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Также доступны проекционный дисплей, а за доплату кроссовер можно оснастить аудиосистемой Mark Levinson с 21 динамиком.

В интерьере установлен 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей Фото: Lexus

Lexus TX будет доступен в четырех комплектациях: Standard, Premium, Luxury и F Sport Performance. В модельный ряд войдут модификации TX 350, 500h, и 500h+, которые отличаются силовыми установками.

Lexus TX 350 оснащен 2,4-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 275 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Lexus TX 500h доступен с гибридной силовой установкой с 2,4-литровым двигателем и электромотором мощностью 366 л.с. и 555 Нм крутящего момента. TX 350 расходует 11,2 литра топлива на 100 км, а TX 500h — 9,8 литра.

Предложены версии на 7 и 8 мест Фото: Lexus

Модификация Lexus TX 500h+ самой мощной и экономной в модельном ряду. Она оснащается гибридной силовой установкой с 3,5-литровым двигателем V6 и электромотором мощностью 406 л.с. Эта версия расходует всего 7,1 литра топлива на 100 км.

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