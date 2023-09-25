Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Ціна 20 000 євро і заводське ГБО: Renault готує бюджетне сімейне авто (фото)

Dacia C-Neo, універсал Dacia, універсал Renault
Фото: largus.fr | Універсал Dacia C-Neo з'явиться у 2026 році

Нова Dacia C-Neo — недорогий універсал, який прийде на зміну Renault Megane. Усі версії моделі будуть гібридними.

Related video

Опубліковано перші зображення нового універсала Dacia. Бюджетна модель С-класу від румунського підрозділу Renault Group з'явиться у 2026 році і буде побудована на базі подовженої платформи нового Duster. Про це повідомляє сайт L'argus.

Нова Dacia отримала робочу назву C-Neo і заводський індекс К1320. Вона має замінити знятий з виробництва універсал Renault Megane і стати більш доступною альтернативою Opel Astra і Peugeot 308. Базова ціна становитиме близько 20 000 євро.

універсал Dacia,Dacia C-Neo, універсал Renault Fullscreen
Модель побудують на платформі нового Duster
Фото: largus.fr

Універсал стане старшим братом Dacia Jogger з просторішим салоном і більшим багажником, а його довжина становитиме близько 4,6 м. Найближчим його родичем стане флагманський кросовер Dacia Bigster.

Дизайн Dacia C-Neo буде витриманий у новому фірмовому стилі. Судячи з рендерів, у зовнішньому вигляді пануватимуть грані, а фари з'єднають діодною смугою. Також є інформація про версію в кузові седан, однак вона поки що не підтверджена.

Важливо
Новий Renault Megane 2024 розсекречено до прем'єри (фото)
Новий Renault Megane 2024 розсекречено до прем'єри (фото)

Усі версії моделі будуть гібридними. Базовий універсал Dacia оснастять 1,2-літровим бензиновим турбомотором із 48-вольтною "м'якою" установкою загальною потужністю 140 к.с. Очікують і версію із заводським ГБО.

Дорожчі модифікації отримають повноцінну гібридну установку з 1,8-літровою четвіркою і електромотором. Сумарна віддача становитиме 160 к.с. Не виключено, що цей варіант запропонують і з повним приводом.

Раніше Фокус розповідав про новий Renault Grand Kangoo. Семимісний мінівен доступний і в електричній версії.

Також ми писали, що Renault відродять знаменитий спорткар 70-х у форматі електромобіля.