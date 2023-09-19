Новий Renault Megane 2024 розсекречено до прем'єри (фото)

Електромобіль Renault Megane E-Tech оновлять у дусі кросовера Scenic. Автомобіль зміниться зовні та отримає нову акумуляторну батарею.

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В інтернет потрапило перше зображення нового Renault Megane E-Tech. Електромобіль пройде модернізацію і буде представлений наприкінці 2024 року. Про це повідомляє сайт L'Argus.

Новий Renault Megane E-Tech оновлять у дусі представленого нещодавно електрокросовера Scenic. Основні зміни торкнуться передньої частини — на зміну плавним лініям прийдуть грані та кути. Фари і ходові вогні стануть більшими. Крім того, в лінійці з'явиться спортивний варіант з обвісом і колісними дисками від Alpine.

Салон кросовера практично не зміниться Фото: Renault

Салон Renault Megane 2024 не показали, але відомо, що він зазнає незначних змін. Найімовірніше, тільки оновлять графіку віртуальної панелі приладів і мультимедійну систему.

Електромобіль Renault Megane, найімовірніше, збереже 400-вольтні силові установки потужністю 131 і 218 к. с. А ось батарею замінять — її постачальником замість південнокорейського гіганта LG стане китайська компанія Envision Group.

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У такому вигляді Renault Megane E-Tech випускатимуть до 2028 року. Потім з'явиться наступне покоління моделі на повністю новій платформі SDV, розробленій спільно з Nissan.

Раніше Фокус розповідав, що новий Renault Megane вже з'явився і в Україні.

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