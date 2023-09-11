Повернення легенди: Renault відродить знаменитий спорткар 70-х (фото)

Новий Renault Alpine A310 стане спортивним електромобілем із запасом ходу в 500 км. Він зможе розганятися до 100 км/год за 4 с і порадує відточеною керованістю.

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Renault планують розширити свою спортивну лінійку Alpine новою моделлю A310. Знамените купе 70-х повернеться на ринок у 2027 році. Про це повідомляє сайт Autocar.

Новий Renault стане однією з семи спортивних моделей, які випустять під брендом Alpine до 2030 року. Як і знаменитий предок, це буде чотиримісне спортивно-туристичне купе, однак нова модель стане електромобілем.

Оригінальний Alpine A310 випускали з 1971 по 1984 рік Фото: Renault

Спорткар Renault побудують на новій архітектурі Alpine Performance Platform (APP), як і друге покоління моделі Alpine A110, яке також стане електричним. Утім, A310 буде дещо більшим.

Характеристики Renault Alpine A310 поки що не розкривають. За попередніми даними, розгін до 100 км/год триватиме не більше 4 с, а запас ходу становитиме близько 500 км. Крім того, розробники постараються зробити електрокар легким і маневреним.

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Оригінальне купе Renault Alpine A310 випускали з 1981 по 1984 рік і воно було конкурентом Porsche 911. Заднемоторний французький спорткар оснащували бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (127 к.с.), 2,7 л (150 к.с.) і 2,9 л (193 к.с.).

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