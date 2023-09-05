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Сім місць та електрична версія: представлено новий сімейний Renault (фото)

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Фото: Renault | Renault Kangoo подовжили на 424 мм

Renault Grand Kangoo на 42 см довший за стандартну модель і є семимісним. Мінівен доступний у бензиновій, дизельній та електричній модифікаціях.

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Лінійку Renault Kangoo 2024 розширила подовжена семимісна версія. Модель із назвою Grand Kangoo надійде в продаж із початку 2024 року. Її подробиці розкрили на офіційному сайті французького автовиробника.

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Зсувні двері стали ширшими
Фото: Renault

Новий Renault Grand Kangoo на 424 мм довший за стандартну версію — досягає 4910 мм завдовжки при колісній базі в 3100 мм. До того ж, для зручності посадки і висадки збільшено зсувні двері.

Збільшені розміри дали змогу зробити мінівен Renault Grand Kangoo семимісним. Сидіння другого і третього рядів виконані знімними.

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Електрична версія отримала віртуальний щиток приладів
Фото: Renault

З усіма кріслами на місці залишається 500-літровий багажник. У двомісній конфігурації його обсяг зростає до 3750 л і можна перевозити вантажі завдовжки до 3,11 м.

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На додачу, в салоні Renault Grand Kangoo передбачені відсіки для дрібної поклажі сумарним об'ємом 58 л. Зокрема, є полиця під стелею і висувні ящики під задніми кріслами.

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Мінівен є семимісним
Фото: Renault

Новий Renault Grand Kangoo пропонують з 1,3-літровим 130-сильним бензиновим турбомотором, 1,5-літровим турбодизелем на 95 к. с. і 122-сильною електричною установкою.

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Об'єм багажника становить 500-3750 л
Фото: Renault

Електромобіль Renault Kangoo оснащений батареєю на 45 кВт∙год і може проїхати до 265 км без підзарядки. Його комплектація багатша, ніж у інших версій мінівена — додано віртуальний щиток приладів, підігрів лобового скла і тепловий насос.

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