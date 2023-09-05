Семь мест и электрическая версия: представлен новый семейный Renault (фото)

Renault Grand Kangoo на 42 см длинее стандартной модели и является семиместным. Минивэн доступен в бензиновой, дизельной и электрической модификациях.

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Линейку Renault Kangoo 2024 расширила удлиненная семиместная версия. Модель с названием Grand Kangoo поступит в продажу с начала 2024 года. Ее подробности раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.

Сдвижные двери стали шире Фото: Renault

Новый Renault Grand Kangoo на 424 мм длиннее стандартной версии – достигает 4910 мм в длину при колесной базе в 3100 мм. К тому же, для удобства посадки и высадки увеличены сдвижные двери.

Возросшие размеры позволили сделать минивэн Renault Grand Kangoo семиместным. Сиденья второго и третьего рядов выполнены съемными.

Электрическая версия получила виртуальный щиток приборов Фото: Renault

Со всеми креслами на месте остается 500-литровый багажник. В двухместной конфигурации его объем возрастает до 3750 л и можно перевозить грузы длиной до 3,11 м.

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В добавок, в салоне Renault Grand Kangoo предусмотрены отсеки для мелкой поклажи суммарным объемом 58 л. В частности, есть полка под потолком и выдвижные ящики под задними креслами.

Минивэн является семиместным Фото: Renault

Новый Renault Grand Kangoo предлагают с 1,3-литровым 130-сильным бензиновым турбомотором, 1,5-литровым турбодизелем на 95 л. с. и 122-сильной электрической установкой.

Объем багажника составляет 500-3750 л Фото: Renault

Электромобиль Renault Kangoo оснащен батареей на 45 кВт∙ч и может проехать до 265 км без подзарядки. Его комплектация богаче, чем у других версий минивэна – добавлены виртуальный щиток приборов, подогрев лобового стекла и тепловой насос.

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