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Кардинальні зміни: презентовано новий Renault Scenic 2024 (фото, відео)

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Фото: Renault | Renault Scenic повернеться на ринок у 2024 році

Новий Renault Scenic 2024 став електричним кросовером. Топова версія моделі отримала 220-сильну установку і може проїхати понад 600 км без підзарядки.

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Renault Scenic повернеться на ринок у новому форматі. На зміну знятому з виробництва мінівену в 2024 році прийде електричний кросовер. Його представили на автошоу IAA в Мюнхені, а подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Renault.

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Новий Renault Scenic стане електрокросовером
Фото: Renault

Дизайн Renault Scenic 2024

Електромобіль Renault Scenic E-Tech зберіг гранований дизайн торішнього передсерійного концепт-кара. У нього високий капот, масивний передній бампер, довгасті фари і вигнуті ходові вогні. Дверні ручки виконані висувними. Версія від Alpine відрізняється більш агресивним дизайном і 20-дюймовими колісними дисками замість стандартних 19-дюймових.

Новий Renault Scenic 2024 залишиться родичем Megane. Обидві електричні моделі побудовані на платформі CMF-EV. Авто на 24% складається з матеріалів, отриманих шляхом вторинної переробки.Кросовер більший за стандартний мінівен Scenic, але компактніший за подовжену версію Grand Scenic.

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Запас ходу електрокара в топовій версії становитиме 610 км
Фото: Renault

Розміри Renault Scenic E-Tech:

  • довжина — 4470 мм;
  • ширина — 1864 мм;
  • висота — 1571 мм;
  • колісна база — 2785 мм;
  • маса — 1842 кг.
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У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і великий портретний тачскрін
Фото: Renault

Салон Renault Scenic E-Tech

Спорідненість із Renault Megane 2023 проглядається в салоні. Електрокросовер отримав віртуальну панель приладів і 12,3-дюймовий портретний тачскрін нової мультимедійної системи OpenR.

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Розробники стверджують, що у авто дуже просторий другий ряд, а також місткий багажник об'ємом 545-1670 л. До того ж, у салоні передбачено численні відсіки для дрібниць сумарним об'ємом 38,7 л.

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У кросовера просторий другий ряд
Фото: Renault

Базова комплектація Renault Scenic E-Tech охоплює тепловий насос, бездротову зарядку смартфона, навігацію на основі Google Maps і 30 систем безпеки. Серед опцій з'явилися масаж сидінь і панорамний дах зі змінним тонуванням.

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Об'єм багажника становить 545-1670 л
Фото: Renault

Новий Renault Scenic, характеристики

Електромобіль Renault Scenic 2024 запропонують у двох версіях. Базовий варіант отримав 170-сильний мотор і батарею на 60 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 9,3 с, розвинути 150 км/год і проїхати понад 420 км без підзарядки.

Топова версія оснащена 220-сильним мотором і батареєю ємністю 87 кВт∙год. Розгін до 100 км/год у цьому випадку займає 8,4 с, максимальна швидкість становить 170 км/год, а запас ходу — 610 км. Зарядка батареї у швидкому режимі на 80% займає 30 хвилин.

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