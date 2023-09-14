Renault представили комерційний електромобіль вантажопідйомністю понад тонну (фото)

Електромобіль Renault Trafic оснащений 122-сильним мотором, а найбільш "далекобійна" його версія здатна проїхати понад 320 км без підзарядки. Фургон пропонують у кількох версіях за довжиною і висотою.

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Лінійку Renault Trafic 2024 поповнила електрична версія E-Tech. Фургон приєднався до молодших братів — електромобілів Renault Kangoo і Master. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault.

Фургон отримав 122-сильний мотор Фото: Renault

Саме у Renault Kangoo E запозичений електромотор для Trafic E-Tech. Він розвиває 122 к. с. і 245 Н∙м і дає змогу розвивати швидкість до 90 км/год.

Акумуляторна батарея ємністю 52 кВт∙год дає змогу проїхати 297 км у стандартній версії і 322 км — у варіанті Long Range. У 2024 році за доплату запропонують швидкий зарядний пристрій на 50 кВт.

Вантажопідйомність авто становить 1100 кг Фото: Renault

Новий Renault Trafic E-Tech запропонують у двох версіях за довжиною (5,08 і 5,48 м), а також у двох варіантах висоти (1,967 і 2,498 м). До того ж, на шасі авто можна створювати різні спеціалізовані версії.

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Довжина вантажного відсіку може досягати 4,15 м, а його об'єм становить від 5,8 до 8,9 куб. м. Вантажопідйомність фургона становить 1,1 тонни, також можна буксирувати причіп вагою 750 кг.

Об'єм вантажного відсіку становить від 5,8 до 8,9 куб. м Фото: Renault

У салоні Renault Trafic E-Tech передбачено відділення для дрібної поклажі сумарним об'ємом 88 л. Базова комплектація містить мультимедійну систему Easy Link із тачскріном.

Спочатку в продаж надійде подовжений електромобіль Renault Trafic — він з'явиться на ринку з жовтня. Короткий варіант запропонують із листопада.

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