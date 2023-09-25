Цена 20 000 евро и заводское ГБО: Renault готовит бюджетное семейное авто (фото)

Новая Dacia C-Neo — недорогой универсал, который придет на смену Renault Megane. Все версии модели будут гибридными.

Related video

Опубликованы первые изображения нового универсала Dacia. Бюджетная модель С-класса от румынского подразделения Renault Group появится в 2026 году и будет построена на базе удлиненной платформе нового Duster. Об этом сообщает сайт L’argus.

Новая Dacia получила рабочее название C-Neo и заводской индекс К1320. Она должна заменить снятый с производства универсал Renault Megane и стать более доступной альтернативой Opel Astra и Peugeot 308. Базовая цена составит около 20 000 евро.

Модель построят на платформе нового Duster Фото: largus.fr

Универсал станет старшим братом Dacia Jogger с более просторным салоном и большим багажником, а его длина составит около 4,6 м. Ближайшим его родственником станет флагманский кроссовер Dacia Bigster.

Дизайн Dacia C-Neo будет выдержан в новом фирменном стиле. Судя по рендерам, во внешнем виде будут господствовать грани, а фары соединят диодной полосой. Также есть информация о версии в кузове седан, однако она пока не подтверждена.

Важно

Новый Renault Megane 2024 рассекречен до премьеры (фото)

Все версии модели будут гибридными. Базовый универсал Dacia оснастят 1,2-литровым бензиновым турбомотором с 48-вольтной "мягкой" установкой общей мощностью 140 л. с. Ожидается и версия с заводским ГБО.

Более дорогие модификации получат полноценную гибридную установку с 1,8-литровой четверкой и электромотором. Суммарная отдача составит 160 л. с. Не исключено, что этот вариант предложат и с полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал про новый Renault Grand Kangoo. Семиместный минивэн доступен и в электрической версии.

Также мы писали, что Renault возродят знаменитый спорткар 70-х в формате электромобиля.