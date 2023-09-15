Сім місць і великий багажник: на ринок виходить сімейний кросовер Citroen $12 000 (фото)

Новий Citroen C3 Aircross став більше схожий на кросовери і підріс у розмірах. Вперше модель доступна з трьома рядами сидінь.

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Новий Citroen C3 Aircross випускають на ринок. Компактний кросовер коштуватиме від 12 000 доларів за базову версію. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті автовиробника.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Stellantis

Першими купити кросовер Citroen C3 зможуть в Індії — саме там спочатку стартує виробництво моделі. Незабаром її географію розширять — почнуться продажі в інших країнах Азії і запрацює конвеєр у Бразилії для південноамериканського ринку. Новий Citroen C3 Aircross очікується і в Європі, хоча не виключено, що для європейського ринку модель істотно зміниться.

Топова версія отримала 10,2-дюймовий тачскрін Фото: Stellantis

Citroen C3 Aircross 2023 істотно змінився порівняно з попередником і став більш "позашляховим" на вигляд. У нього високий капот, малі кути нахилу стійок даху і м'язисті розширені крила. Передня частина виконана у фірмовому стилі — з фарами, що нагадують логотип французької марки. Крім того, авто стало більшим — 4323 мм завдовжки при колісній базі в 2671 мм.

Вперше можна замовити третій ряд сидінь Фото: Stellantis

Збільшені розміри дали змогу зробити новий Citroen C3 Aircross 2023 семимісним — третій ряд сидінь запропоновано за доплату. Відомо, що в п'ятимісній конфігурації об'єм багажника дорівнює 444-511 л.

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Поки що відома тільки комплектація Citroen C3 Aircross для індійського ринку. Базова версія отримала віртуальну панель приладів, 17-дюймові диски, кондиціонер, парктронік і ESP. У топовому варіанті є камера і мультимедіа з 10,2-дюймовим тачскріном.

Об'єм багажника в п'ятимісній конфігурації становить 444-511 л Фото: Stellantis

Поки що новий Citroen C3 Aircross запропонований тільки з 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 110 к.с. і 6-ступінчастою механічною КПП. Найближчим часом палітру версій розширять і можлива навіть поява електрокара, адже споріднений кросовер Citroen C3 вже отримав таку версію.

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