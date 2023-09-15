Семь мест и большой багажник: на рынок выходит семейный кроссовер Citroen $12 000 (фото)

Новый Citroen C3 Aircross стал больше похож на кроссоверы и подрос в размерах. Впервые модель доступна с тремя рядами сидений.

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Новый Citroen C3 Aircross выпускают на рынок. Компактный кроссовер будет стоить от 12 000 долларов за базовую версию. Подробности авто раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Stellantis

Первыми купить кроссовер Citroen C3 смогут в Индии – именно там поначалу стартует производство модели. Вскоре ее географию расширят – начнутся продажи в других странах Азии и заработает конвейер в Бразилии для южноамериканского рынка. Новый Citroen C3 Aircross ожидается и в Европе, хотя не исключено, что для европейского рынка модель существенно изменится.

Топовая версия получила 10,2-дюймовый тачскрин Фото: Stellantis

Citroen C3 Aircross 2023 существенно изменился по сравнению с предшественником и стал более "внедорожным" на вид. У него высокий капот, малые углы наклона стоек крыши и мускулистые расширенные крылья. Передняя часть выполнена в фирменном стиле – с фарами, напоминающими логотип французской марки. Кроме того, авто стало крупнее – 4323 мм в длину при колесной базе в 2671 мм.

Впервые можно заказать третий ряд сидений Фото: Stellantis

Возросшие размеры позволили сделать новый Citroen C3 Aircross 2023 семиместным – третий ряд сидений предложен за доплату. Известно, что в пятиместной конфигурации объем багажника равен 444-511 л.

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Пока известна только комплектация Citroen C3 Aircross для индийского рынка. Базовая версия получила виртуальную панель приборов, 17-дюймовые диски, кондиционер, парктроник и ESP. В топовом варианте есть камера и мультимедиа с 10,2-дюймовым тачскрином.

Объем багажника в пятиместной конфигурации составляет 444-511 л Фото: Stellantis

Пока новый Citroen C3 Aircross предложен только с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 110 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. В ближайшее время палитру версий расширят и возможно даже появление электрокара, ведь родственный кроссовер Citroen C3 уже получил такую версию.

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