В стиле 50-х: Citroen выпустил нестандартный дом на колесах (фото)
Автодом Citroen Type Holidays выполнен в духе модели Type H 50-х годов. Внутри обустроены спальные места и небольшая кухня.
На выставке в Дюссельдорфе презентовали необычный кемпер Citroen Type Holidays. Дом на колесах выполнен в ретро-стилистике. Его подробности раскрыли на официальном сайте французского автопроизводителя.
Концепт-кар помогла создать словенская компания Bravia Mobil. В основе кемпера лежит Citroen SpaceTourer, хотя при взгляде на авто это трудно заметить.Важно
Автодом похож на знаменитый минивэн Citroen Type H 50-х годов, который можно увидеть, например, в фильмах о Фантомасе. Со знаменитым предком новый Citroen Type Holidays роднят крупная решетка радиатора, круглые фары и гофрированные боковины.
В то же время, салон Citroen Type Holidays довольно современный. Его крыша поднимается, образуя спальное место, а задний диван раскладывается в кровать. Также предусмоторены поворачивающиеся кресла, раскладной стол, многочисленные ящики и шкафы.
Мини-кухня дополнена раковиной, плитой и холодильником. В добавок, установлен автономный отопитель Webasto.
Новый Citroen Type Holidays формально является концепт-каром, однако он является предвестником целой новой линейки моделей. Следует отметить, что аналогичная ретро-версия есть и у Citroen Berlingo, причем она выпускается серийно.
Ранее Фокус рассказывал, что в Дюссельдорфе свой дом на колесах представил и Volkswagen.
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